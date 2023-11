“Arte Buttata via” – Presso la casa della scuola di via Roma una mostra con quadri e dipinti strappati alla discarica.

E’ l’iniziativa “Arte buttata via”, promossa dal Comune di Campobasso nell’ambito della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, con la quale saranno messi in mostra e successivamente all’asta, una serie di dipinti, quadri, cornici, recuperati presso il Centro di Raccolta comunale della SEA di contrada Santa Maria de Foras a Campobasso e sottratti,

quindi, alla discarica.

Non c’è da meravigliarsi che presso un’isola ecologica giungano anche quadri ed opere d’arte. Il consumismo dilagante fa sì che tantissimo materiale dismesso e gettato via sia ancora perfettamente utilizzabile ma spesso si preferisce disfarsene frettolosamente anziché cercare strumenti che favoriscano il riuso. Eppure i mercatini dell’usato o le piattaforme per il regalo, anche tramite social network, non mancano, ma occorre senz’altro superare la diffidenza culturale nei confronti dell’usato e del riutilizzo.

Con questa iniziativa, il Comune di Campobasso vuole sensibilizzare i cittadini sul tema del Riuso e del riutilizzo dei beni dismessi, mettendo in mostra ciò che sarebbe stato destinato a diventare rifiuto in maniera decisamente prematura.

La mostra sarà aperta oggi Sabato 25 Novembre alle 11.00 presso l’atrio dell’ex scuola, mentre nel pomeriggio, alle ore 17.00, si procederà ad un’asta simbolica con la quale, con un’offerta, potranno essere acquistati i pezzi esposti al fine di raccogliere i fondi necessari per la messa a dimora di un importante albero in Piazza Musenga.