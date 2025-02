Arcidiocesi Campobasso-Bojano: in tutte le parrocchie venerdì 28 febbraio si pregherà per papa Francesco

In tutte le parrocchie dell’Arcidiocesi di Campobasso-Bojano, Venerdì 28 febbraio, le comunità

cristiane nella celebrazione eucaristica pregheranno per il Santo Padre Papa Francesco,

chiedendo al Signore di sostenere la sua salute in questo momento di fragilità, affinché possa

continuare a guidare la Chiesa con la sua saggezza e il suo amore, sostenuto dalla forza divina.



Con un cuore rivolto alla speranza, questa giornata esprima la nostra vicinanza spirituale,

confermandoci nella fede e nel sostegno all’interno della nostra comunità.



Alle ore 18.30, nella Cattedrale della Santissima Trinità di Campobasso, S. Ecc. Mons. Biagio

Colaianni guiderà la celebrazione eucaristica.