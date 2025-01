Approvato il Bilancio di Previsione. Sindaca Forte: continuità dei servizi e nessun aumento di tasse

Il Consiglio comunale di Campobasso ha

approvato il Bilancio di previsione 2025, un documento fondamentale per la

programmazione e la gestione delle risorse della città.

Il provvedimento è stato licenziato dall’Aula di Palazzo San Giorgio con 17

voti favorevoli, 2 astensioni (i consiglieri Tramontano e De Lucia) e 9 contrari.

Non hanno partecipato alla seduta di bilancio i consiglieri di minoranza

Montanaro e Pascale, mentre erano assenti al momento del voto i consiglieri

Di Giorgio e De Benedittis. Approvato nei termini di legge, il bilancio garantirà

la continuità dei servizi e lo sviluppo del territorio senza alcun aumento per i

cittadini delle tasse e delle imposte comunali, nonostante i tagli dei fondi da

parte dello Stato.

“Siamo soddisfatti di questo importante risultato”, ha commentato la sindaca

Maria Luisa Forte. “Un bilancio solido che ci permette di soddisfare le

richieste dei cittadini, offrendo servizi efficienti e concrete risposte ai loro

bisogni. Abbiamo i conti in ordine e questo si tradurrà in un futuro migliore per

la nostra città.”

“Il bilancio approvato rappresenta uno strumento fondamentale per

pianificare e gestire le risorse comunali -, ha inoltre aggiunto la sindaca –

garantendo la realizzazione di progetti e iniziative a beneficio di tutta la

comunità. Questo risultato sottolinea l’importanza di un governo e di una

maggioranza coesa e determinata nel raggiungere obiettivi comuni per il

benessere della città di Campobasso, ma anche pronta a collaborare con

tutte le forze presenti in Consiglio per il bene supremo della cittadinanza.”