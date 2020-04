Anziano rimasto solo a Campobasso preso in carico e assistito dalla struttura delle Politiche Sociali del Comune

Dopo la segnalazione trasmessa nella mattinata di ieri da parte della Questura di Campobasso al settore delle Politiche Sociali del Comune di Campobasso e riguardante la situazione di un anziano novantaduenne residente nel centro storico del capoluogo venutosi a trovare in questi giorni in una condizione di forte bisogno, l’assessorato ha comunicato di aver preso subito in carico il caso attraverso i suoi assistenti sociali competenti per territorio, attivando tutte le misure di sostegno necessarie.

“Fino a questa mattina i Servizi Sociali non erano a conoscenza della situazione problematica dell’anziano signore. – ha specificato l’assessore alle Politiche Sociali, Luca Praitano – A seguito della comunicazione della Questura ci siamo subito attivati con l’assistente sociale competente per territorio, richiedendo l’attivazione del servizio di consegna del pasto a domicilio predisposto alcune settimane fa, appositamente per persone che si trovano nelle condizioni di non poter uscire dalla propria abitazione e di non autosufficienza perché non in grado di prepararsi da mangiare. Già da questa sera, infatti, – ha concluso Praitano – l’anziano signore riceverà a casa propria il pasto preparato dalla ditta Dussmann e consegnato grazie alla collaborazione della Croce Rossa Italiana.”