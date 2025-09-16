Antonio Pesaturo nuovo Direttore dell’Igiene degli Alimenti: la nomina ufficiale

L’ASReM ha un nuovo Direttore alla Struttura Complessa di Igiene degli alimenti e della nutrizione: si tratta del dott. Antonio Pesaturo, che oggi ha firmato l’incarico nella sede aziendale di via Petrella. La sua nomina segna un importante tassello nella riorganizzazione interna dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise.

Pesaturo, che aspettava questo riconoscimento da tempo, ha espresso grande soddisfazione e gratitudine per la nomina ricevuta.

“Sono riconoscente a questa Direzione Aziendale e molto felice di poter consolidare questo percorso” – ha commentato il neo Direttore Pesaturo.

Un ruolo fondamentale per la tutela della salute pubblica, di vigilanza sulla sicurezza e sulla qualità dei prodotti alimentari, con la promozione di una corretta nutrizione all’interno della regione.

“Abbiamo riposto grande fiducia in un professionista di spessore riconoscendo in lui le competenze e l’esperienza necessarie per guidare un settore così cruciale” – ha sottolineato il Direttore Generale dell’ASReM, Giovanni Di Santo.