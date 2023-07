Anticiclone africano: Campobasso bollino arancione

L’anticiclone africano “Cerbero” è arrivato anche in Molise. L’apice delle temperature è atteso per domani, giovedì 13 luglio, quando in alcune zone della regione potrebbero toccarsi i 40-42 gradi. Intanto le massime di questa giornata sono state 35-36 gradi, che sono già estreme da queste parti soprattutto per le fasce deboli della popolazione. Per la giornata di oggi e quella di domani, 11 e 12 luglio, il Ministero della Salute ha collocato Campobasso tra le città da bollino arancione. Non è escluso che tra due giorni l’allerta potrebbe passare a rossa.