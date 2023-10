Annuario: La ZTL non è la priorità per il centro storico di Campobasso

“La ZTL non è la priorità per il centro storico del capoluogo. Servirebbero azioni di ordinaria amministrazione, che negli ultimi anni questa maggioranza pentastellata non è stata capace di assicurare ai cittadini”, così il capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo San Giorgio, Mario Annuario, a margine dell’assise civica di oggi.

“Il centro storico merita un suo rilancio e condizioni diverse per i residenti – ha proseguito Mario Annuario – Occorre ripristinare, quanto prima, i contrassegni per i parcheggi di chi risiede in loco, ma anche aumentare il numero di aree di carico e scarico per i commercianti, che con le loro attività mantengono vivo il centro storico cittadino”.

“In quest’area, inoltre, andrebbe riaperta una sezione di Polizia Locale, per riportare le giuste condizioni di sicurezza”, il pensiero di Annuario.

“Servirebbero anche azioni di decoro urbano, a partire dalla manutenzione stradale e dall’arredo urbano”, conclude Annuario.

Sulla revoca della ZTL, il centrodestra di Palazzo San Giorgio ha presentato un ordine del giorno nel corso dell’assise civica odierna.