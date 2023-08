Anno scolastico 2023/24. Inizio, fine e tutte le vacanze

L’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 128 del 6 luglio ha fissato le date del calendario scolastico 2023-2024, degli esami di terza media e di maturità 2024. Questo è stato poi integrato con le delibere delle singole regioni che hanno stabilito le date del primo e dell’ultimo giorno di scuola per ogni livello di istruzione, oltre alle festività nazionali e alle date delle altre vacanze scolastiche, come quelle di Natale, Carnevale e Pasqua e anche quelle dei ponti, come quello dell’ Immacolata o della Liberazione, che capitano durante l’anno scolastico.

Festività nazionali:

1 novembre 2023: Tutti i Santi; 8 dicembre 2023: Immacolata concezione; 25 dicembre 2023: Natale; 26 dicembre 2023: Santo Stefano; 1 gennaio 2024: Capodanno; 6 gennaio 2024: Epifania; 31 marzo 2024: Pasqua ; 1 aprile 2024: Lunedì dell’Angelo; 25 aprile 2024: Festa della Liberazione; 1 maggio 2024: Festa del Lavoro; 2 giugno 2024: Festa nazionale della Repubblica.

Calendario scolastico 2023-24 Molise