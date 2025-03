ANNA annuncia la sua presenza al Campobasso Summer Festival

Un altro grande nome si aggiunge al cast stellare della prossima edizione del Campobasso

Summer Festival. Dopo Ghali e Geolier anche Anna ha annunciato il suo arrivo nel capoluogo

molisano dove chiuderà il suo tour estivo, il prossimo 24 agosto, nell’area eventi di Selva Piana.

Il concerto in regione, organizzato da PS LIVE GROUP, rientra nel cartellone del festival promosso

dall’Amministrazione Comunale che conferma così il suo impegno per inserire la città nel circuito

nazionale dei grandi concerti. I biglietti per il concerto saranno disponibili dalle 14 di domani su

Ciaotickets e Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

In attesa di intraprendere il suo primo tour nei palazzetti il prossimo autunno, ANNA ha annunciato

oggi le date del VB SUMMER TOUR 2025 – prodotto e realizzato da NEXT SHOW e Vivo

Concerti – che la vedrà protagonista dei principali festival estivi.

ANNA è risultata l’artista femminile con più copie vendute del 2024 per la classifica FIMI/GFK.

“VERA BADDIE” (certificato triplo disco di platino) è stato il disco rimasto più a lungo alla prima

posizione durante l’anno, il terzo più venduto in generale e il primo di un’artista donna. ANNA,

inoltre, è l’artista femminile con più certificazioni FIMI del 2024 con oltre 2 milioni e 500 mila

copie certificate.

L’artista è stata premiata da Billboard Italia come “Donna dell’Anno” e il 29 marzo sarà ai

“Billboard Women In Music Awards” a Los Angeles accanto alle più grandi star internazionali

per ricevere il premio “Global Woman of the Year – Italy”. Dopo il VB Summer Tour,

quest’autunno ANNA si esibirà nel suo primo tour nei Palasport che partirà il 16 novembre da

Mantova (PalaUnical, data già sold out)

BIOGRAFIA

Classe 2003 e con oltre 2 milioni e 300 mila followers su Instagram e due milioni e 900 mila followers

su TikTok, ANNA è una vera appassionata di rap, cresciuta tra i vinili del padre DJ e una passione coltivata

fin da piccola per la cultura urban americana. Lo stile di scrittura di ANNA è graffiante e irriverente, senza

fronzoli e sempre diretto e incisivo. Il suo singolo di debutto “BANDO” ha ottenuto un successo mondiale che

le ha regalato il doppio disco di Platino in Italia, nonché importanti collaborazioni nelle versioni remix (Rich

The Kid, Maxwell, Endor, Gemitaiz&Madman). La giovane rapper ha deciso di mostrare tutto il suo carattere

prima con il freestyle “ Squeeze #1 ”, poi con “ Drippin in Milano ”, certificato Platino in Italia, prodotte

entrambe da Miles. Nel 2022 è uscito il suo primo EP, “Lista 47” (certificato Platino) e anticipato dai singoli

“3 di cuori” (certificato Platino) con il featuring di Lazza e “Gasolina” (2x Platino). Il 2023 si apre con la

collaborazione sul disco di Guè “Madreperla” dal titolo “Cookies n’ Cream” con il feat. di Sfera Ebbasta,

rimasto in vetta alla classifica dei singoli di Spotify Italia per 3 settimane (di cui 2 consecutive) e certificato 4x

Platino. Il collega Guè, inoltre, ha definito ANNA “la rapper donna più forte in Italia”. È seguito poi il

singolo solista “Energy”. Sempre nel 2023 Anna è stata scelta come unica artista italiana ad essere

inclusa nella colonna sonora ufficiale di “FAST X”, l’ultimo film della saga di Fast and Furious con

Vin Diesel, con una speciale versione di “Bando” appositamente realizzata. Sono inoltre uscite le

collaborazioni nelle hit “Vetri Neri” (6x Platino) di AVA e Capo Plaza, “Anelli e Collane” (2xPlatino) di Artie

5ive e “ Everyday ” (4xPlatino) di Takagi & Ketra con Shiva e Geolier. È uscita poi anche la collaborazione

“Fashion” (Platino) nel disco di Drillionaire con Lazza, Tony Effe e Benny Benassi. L’anno si è chiuso, infine,

con la hit “Petit Fou Fou” con Rhove, brano arrivato fino alla #2 della classifica singoli di Spotify e certificato

Platino. ANNA è risultata l’artista femminile più ascoltata del 2023 in Italia su Spotify. Il 2024 si è

aperto con il singolo “I Got It” e con la notizia che sarà rappresentata negli Stati Uniti dalla popolare

etichetta americana Republic Records. È poi uscito il duetto “Soldi arrotolati” (Platino) nel disco di Capo

Plaza, mentre il singolo estivo “30°C” ha segnato il record per il miglior debutto di sempre su Spotify

Italia per un’artista donna solista con un brano non in gara al Festival di Sanremo. A giugno di

quell’anno è uscito il primo album “VERA BADDIE”, scritto interamente da ANNA, che è stato un terremoto

nella scena musicale italiana, diventando un fenomeno culturale e social attraverso la figura della

“baddie”, ovvero il ritratto di una ragazza di oggi indipendente, promotrice del “self-empowerment”, dolce,

conscia delle proprie fragilità e difetti che sa tramutare in punti di forza, impenitente, libera e senza censure.

“VERA BADDIE” è certificato 3 volte disco di Platino e tutti i suoi brani si sono rivelati delle vere e

proprie hit, virali sulle piattaforme digitali e sui social: il lead single “30°C” (3xPlatino), per due

settimane al n.1 della classifica radio quest’estate nonché il brano rimasto più a lungo alla prima

posizione su Spotify nel 2024, la hit “TT LE GIRLZ” con Niky Savage (2xPlatino), “BBE” con Lazza

(2xPlatino), “I Love It” con Artie5ive (Platino), “Una tipa come me” (Oro), “Tonight” (Oro), che ha

raggiunto la n.2 nella classifica EarOne delle canzoni più trasmesse dalle radio, “Hello Kitty” con Silly

Elly (Platino), “ABC” (Oro) con Tony Boy & ThaSup, “BIKINI” con Guè (Oro), “Vieni dalla Baddie

(Interlude)” (Oro) e “Chica Italiana” con Sfera Ebbasta (Oro). Nel week-end di pubblicazione, il disco ha

debuttato alla #3 nella classifica mondiale degli album su Spotify (risultando anche il disco più ascoltato

di una rapper in tutto il globo). Inoltre, ANNA grazie all’album ha battuto due record importanti: quello delle

9 settimane consecutive alla #1 della classifica album (FIMI/GFK) che non succedeva dal 2008 ad un’artista

femminile e quello di avere contemporaneamente l’album e il singolo alla prima posizione delle rispettive due

classifiche (non succedeva dal 2015 con Adele, che regnava nel nostro Paese con l’album “25” e la hit

“Hello” entrambi al primo posto). Anna è, infine, l’artista donna con più brani andati alla #1 della

classifica singoli (FIMI/GFK) in questo decennio (“Bando”, “Cookies N’ Cream” con Guè & Sfera Ebbasta,

“EVERYDAY” con Takagi & Ketra, Shiva e Geolier e “30°C”). ANNA con la sua musica ha totalizzato oltre 7

miliardi e mezzo di stream, oltre 4 milioni di copie certificate in Italia, 41 dischi di Platino e 9 dischi

d’Oro. Un fenomeno senza precedenti che ha conquistato un’intera generazione, a colpi di hit e date sold

out.