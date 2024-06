“Anch’io sono la Protezione Civile”, al via il Campo scuola di Campobasso

L’associazione Odv Guardie ambientali Campobasso – volontari di protezione civile partecipa alla quattordicesima edizione del progetto nazionale “Anch’io sono la protezione civile”, con un campo scuola riservato ai ragazzi dai 10 ai 13 anni, in programma dal 22 al 28 Luglio 2024 a Campobassso al Parco Naturalistico Bosco Faiete .

In un percorso di una settimana che alternerà esercitazioni pratiche ad attività ludico-ricreative e momenti di confronto didattico, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere il Sistema di protezione civile, i rischi incendi boschivi, idrogeologico, persone scomparse e i comportamenti utili da adottare per tutelare sé stessi, l’ambiente e la propria comunità.

Le attività formative programmate e organizzate saranno svolte durante la durata del campo scuola , saranno trattati temi quali: incendi boschivi, rischio idrogeologico, persone scomparse con attività e dimostrazioni pratiche visite guidate, escursioni. Giochi e attività ludiche dedicate ai ragazzi.

«Anch’io sono la protezione civile è un progetto nazionale organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile, in

collaborazione con le Regioni e con le Organizzazioni nazionali e locali di volontariato di protezione civile».