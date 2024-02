ANAS: Lavori lungo il viadotto “Succida”, limitazioni al traffico lungo la strada statale 212 della Val Fortore

Per consentire i lavori di manutenzione programmata del viadotto “Succida”, si rende necessario interdire il transito lungo la strada statale 212 “della Val Fortore” tra il km 58,050 ed il km 58,430, in località Riccia in provincia di Campobasso.

Nello specifico le lavorazioni riguardano la sostituzione dei dispositivi di appoggio del viadotto, durante le quali il traffico, in entrambe le direzioni, sarà deviato sull’adiacente strada provinciale 103.

Si prevede di completare le attività entro il prossimo 29 marzo.

Successivamente, al fine di consentire il prosieguo dei lavori di manutenzione del viadotto “Succida”, in corrispondenza dello stesso, verrà istituito il senso unico alternato ripristinando il transito lungo la strada statale 212 “della Val Fortore”.

Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.