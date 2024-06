Amministrative Comune di Campobasso: dati ufficiosi, De Benedittis sul filo. Si paventa il ballottaggio?

Nel capoluogo sono 56 le sezioni, al momento sono in corso gli scrutini.

In diretta gli aggiornamenti sugli scrutini al Comune di Campobasso: dopo le prime schede scrutinate le percentuali. Non è così scontata la vittoria del candidato De Benedittis, così come le proiezioni che vengono fatte.

De Benedittis Aldo 48.64% voti 5864

Forte Maria Luisa 32.16% voti 3877

Pino Ruta 19.21% voti 2316

Terza proiezione Opinio-Rai: De Benedittis (cdx) al 49%; Forte (Campo Largo) al 32,5; Ruta 18,5%. Il campione è del 52%. Anche in Molise inizia a circolare la “voce” di un possibile ballottaggio.

Al momento ore 19.22 per quanto riguarda la città capoluogo di Campobasso, non è stata caricata nessuna sezione degli scrutini su fonte ufficiale. Gli scrutini sono iniziati alle ore 14.00.