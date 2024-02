Amministrative Campobasso/Il PD punta sulla candidatura a sindaco di Umberto Di Lallo

Domenica 11 febbraio, il circolo di Campobasso del Partito Democratico si è riunito, all’ordine del giorno la discussione in merito alla candidatura a primo cittadino del capoluogo alle prossime elezioni comunali. La coalizione sembra essere compatta sul nome Di Umberto Di Lallo, che avrebbe già incontrato Roberto Ruta. Usiamo il condizionale, in quanto il candidato, scelto al momento, in prima battuta aveva rifiutato la candidatura. Inoltre esponenti di Movimento 5 Stelle, Alternativa Progressista, Socialisti e Comunisti, devono ancora incontrare il “candidato”.

Questa mattina la nota stampa del Circolo cittadino del PD, che riportiamo:

Il Circolo Cittadino del PD di Campobasso, tenutosi ieri sera con la partecipazione di numerosi iscritti e del Segretario regionale, dopo ampia discussione sulle priorità politico/programmatiche per la città di Campobasso in vista delle elezioni comunali, ha deciso all’unanimità di continuare il percorso intrapreso per la costruzione di una coalizione progressista unita (PD, Cinque Stelle, Alternativa Progressista e Socialisti) che possa convergere su una figura di sintesi e su un programma condiviso.

Conseguentemente, è stato dato pieno sostegno alla eventuale candidatura a Sindaco di Umberto Di Lallo, dirigente scolastico, un profilo che, con nostra grande soddisfazione, ha trovato la condivisione di tutte le forze della coalizione di centrosinistra.