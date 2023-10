AMBIENTE – Presentazione del progetto WEEEWaste

Il Comune di Campobasso, in qualità di partner del progetto “WEEEWaste – Improving policies for waste management of electrical and electronic equipment” finanziato dal programma INTERREG EUROPE, il 17 e 18 ottobre 2023 ospiterà presso la sede del Gal Molise Verso il 2000 in via Mons. Bologna 15, i partner di progetto e gli stakeholder per confrontarsi sulle migliori politiche nazionali, regionali e locali per la gestione dei rifiuti attraverso l’utilizzo di apparecchiature elettriche ed elettroniche, promuovendo il riutilizzo, la raccolta, il riciclo e altre forme di recupero, sostenendo così il raggiungimento della Direttiva RAEE 2012/19/UE.

Il giorno 17, dopo il saluto del Vice sindaco reggente Paola Felice, ci sarà la presentazione del progetto e dei partner provenienti da Repubblica Ceca, Spagna, Germania, Ungheria, Polonia, Slovenia e Olanda e degli stakeholder locali costituiti dall’Università degli studi del Molise, dalla Camera di Commercio del Molise, dalla Regione Molise, dalla SEA Ambiente s.p.a., da Sviluppo Italia Molise e dal GAL Molise verso il 2000 e da aziende di settore che parteciperanno ai lavori in un’ottica di cooperazione e rete territoriale al fine di raggiungere gli obiettivi progettuali prefissati.

L’evento prevede, inoltre, un workshop sull’identificazione delle barriere e dei fattori di motivazione verso il riuso e il riciclo dei prodotti elettrici ed elettronici e sulla presentazione delle relative esperienze di mercato.

Nella mattinata del giorno 18 i partner e gli stakeholder saranno impegnati in un confronto sullo stato dell’arte e sui futuri step di progetto mentre nel pomeriggio ci sarà una visita studio presso il punto informativo RAEE posto in Via Insorti d’Ungheria e l’isola ecologica di Selvapiana, con un focus specifico sulla gestione dei rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

“L’evento – dichiara Paola Felice – rappresenta un ottimo punto di partenza per la collaborazione tra organizzazioni e istituzioni realmente impegnate nelle politiche gestionali sui rifiuti elettrici ed elettronici”.