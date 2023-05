Alluvione in Emilia Romagna/ Raccolta fondi a Ripalimosani

Anche Ripalimosani risponde agli appelli provenienti dalle zone alluvionate dell’Emilia Romagna e delle Marche e lo fa promuovendo una raccolta fondi a favore del Comune di Borgo Tossignano (BO).

Una scelta non casuale, in quanto nel 1981 tra i due Comuni fu siglato un patto di gemellaggio; per diversi anni tra le due comunità ci furono diverse iniziative congiunte, affievolitesi poi con il passare del tempo. “Ci è sembrata l’occasione giusta per rimetterci in contatto con loro – il commento del del presidente della Nuova Proloco, Michele Moffa, che si è occupato della vicenda – Ne abbiamo parlato subito col sindaco Marco Giampaolo; anche se avremmo preferito un’occasione meno tragica per farlo. Abbiamo quindi saputo che il Comune di Borgo Tossignano ha organizzato una raccolta fondi da destinare all’emergenze e, in collaborazione con diverse associazioni di Ripalimosani (Nuova Proloco, Simposio Ripa, Filodrammatica “Nicolino Camposarcuno, Asd Ripalimosani, CGM Today), stiamo sostenendo questa iniziativa. Facciamo appello quindi al senso di solidarietà dei nostri compaesani – concludono Giampaolo e Moffa – per poter dare anche noi un piccolo aiuto in un momento così difficile per gli amici emiliani”