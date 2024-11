Al via la collaborazione istituzionale tra “La Molisana”ed il gruppo “Responsible”

È stato siglato ufficialmente l’accordo che sancisce l’inizio della collaborazione tra “La Molisana” ed il gruppo “Responsible”.

Gli specialisti dell’Ospedale ad alta specializzazione promuoveranno dei percorsi di prevenzione in Azienda per i dipendenti e collaboratori de “La Molisana”, i quali avranno anche la possibilità di sottoporsi a visite ed esami a condizioni particolarmente agevolate. Il primo appuntamento, già in programma, prevede uno screening completo con esami di laboratorio di primo e secondo livello.

Una partnership orientata a promuovere la salute a 360 gradi anche a tavola: è stato, infatti, creato un packaging speciale del Rigacuore integrale con il logo Responsible, proprio per sottolineare l’importanza della corretta alimentazione. È ormai certo che la pasta fa bene alla salute, perché contiene carboidrati complessi. Ibenefici sono molteplici e ormai quasi tutti gli esperti consigliano un consumo moderato, facendo attenzione al condimento. È necessario sfatare falsi miti, piuttosto diffusi, che tendono a considerarla un cibo da evitare, invece è uno degli alimenti cardine della dieta mediterranea, un’ottima fonte di energia, che contribuisce a dare il senso di sazietà. Le diete «low carb» non sempre aiutano a ridurre la massa grassa, anzi, se troppo estreme, possono porre a rischio la salute.

La convenzione è stata siglata oggi tra Rossella Ferro, membro del CdA de “La Molisana”, da Stefano Petracca, Presidente del Responsible group e da Stefania Di Salvo, Managing director del Responsible group.

“Ringraziamo “La Molisana” per essere al nostro fianco nella promozione della salute.”, commenta il Presidente Stefano Petracca, “Il nostro è un Ospedale ad alta specializzazione che si occupa anche di ricerca e prevenzione, con questo progetto vogliamo offrire le nostre competenze al servizio di una delle realtà imprenditoriali più significative del territorio e allo stesso tempo ribadire l’importanza di una corretta alimentazione, sfatando falsi miti e credenze”.

“Ringraziamo il Gruppo Responsible, ospedale di eccellenza della nostra regione anche nel campo della ricerca, che promuoverà la prevenzione direttamente in azienda attraverso screening mirati e di genere” commenta Rossella Ferro “in tal modo i nostri dipendenti e collaboratori saranno agevolati nella loro routine di attenzione alla propria salute, che spesso, per i ritmi di vita incalzanti che viviamo tutti, può passare in secondo piano.”