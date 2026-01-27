Al via il progetto “Ripartiamo dai giovani peer”. Anche Pietracatella aderisce al progetto di Moige ed Ambito

Promuovere il benessere degli adolescenti, prevenire il disagio giovanile e rafforzare competenze emotive, relazionali e sociali: sono questi gli obiettivi del progetto “Ripartiamo dai giovani peer”, che prenderà il via sul territorio di Pietracatella e dell’Ambito Territoriale Sociale di Riccia/Bojano da gennaio a luglio 2026.

L’iniziativa, rivolta a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni, è promossa dal MOIGE – Movimento Italiano Genitori di Roma, in collaborazione con un ampio partenariato pubblico e privato regionale, e vede il Comune di Pietracatella tra i protagonisti attivi del percorso.

«Questo progetto rappresenta un investimento concreto sul futuro della nostra comunità – dichiara il sindaco di Pietracatella, Antonio Tomassone –. Mettere al centro i giovani significa offrire loro spazi, strumenti e relazioni sane per crescere in modo consapevole, valorizzando talenti e prevenendo situazioni di disagio. Come amministrazione crediamo fortemente nell’alleanza educativa tra istituzioni, famiglie e territorio».

Il progetto si basa sul lavoro di un’équipe educativa ad alta densità e sull’utilizzo della metodologia socio-affettiva. Sono previste numerose attività laboratoriali e di outdoor education, percorsi dedicati al contrasto di bullismo e cyberbullismo, all’uso consapevole del web e alle dinamiche relazionali, oltre a interventi mirati su gestione delle emozioni, autostima, empatia, comunicazione assertiva, problem solving e decision making.

Particolare attenzione sarà rivolta anche al supporto allo studio, con un doposcuola specializzato per studenti con BES e DSA, e alle attività sportive, ludiche e di interazione con la comunità. Il calendario include inoltre laboratori sportivi ed educazione emotiva, giornate ecologiche, laboratori di fotografia e videomaking, orienteering, trekking e percorsi sulla cooperazione e il lavoro di gruppo.

Un ruolo centrale è riservato anche alle famiglie, attraverso la sottoscrizione di patti educativi con istituzioni e servizi, sportelli di ascolto per i genitori, gruppi multifamiliari e percorsi di famiglie solidali, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo educativo e favorire relazioni positive tra pari e con gli adulti.

Le attività si svolgeranno a Pietracatella presso la Biblioteca Comunale “Salvatore D’Elia” ogni lunedì dalle ore 15 alle 18, mentre il martedì gli incontri avranno luogo presso la Biblioteca comunale di Sant’Elia a Pianisi.

La partecipazione è gratuita.

«È un’opportunità importante di crescita, benessere e partecipazione – conclude il sindaco –. Invitiamo famiglie e ragazzi a coglierla con entusiasmo, perché solo insieme possiamo costruire una comunità più forte e attenta ai bisogni dei giovani».