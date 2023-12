Al Comune di Campobasso il premio “Smartphone d’oro”

Importante risultato per il Comune di Campobasso nell’edizione 2023 dello “Smartphone d’oro”, un premio dedicato alle migliori esperienze di comunicazione digitale di enti e aziende pubbliche. Il capoluogo di regione si è aggiudicato il premio nella sezione “Enti Locali” grazie al progetto “Cte – Casa delle Tecnologie Emergenti”; nella stessa sezione, premiati anche il Comune di Genova e Roma Capitale.

A ritirare il premio, presso il “Binario F” di Roma Termini, la sindaca di Campobasso, Paola

Felice, chiaramente soddisfatta dell’esito: “Questo risultato ci rende particolarmente orgogliosi perché valorizza l’impegno che la nostra Amministrazione ha profuso nella comunicazione verso i cittadini e verso tutti i soggetti che in qualche modo si interfacciano con l’ente comunale;

informare in maniera corretta, puntuale e capillare sulle attività che il Comune svolge è un obiettivo che ci siamo posti sin dal primo giorno e lo stiamo facendo sfruttando tutti i canali a nostra disposizione, non ultimo quello offerto dalla comunicazione digitale con tutti i suoi vantaggi. È una grande soddisfazione poi” – precisa Paola Felice – “ricevere il premio per la Casa delle Tecnologie Emergenti, un progetto sul quale puntiamo tantissimo, beneficiario di un finanziamento di 11 milioni di euro con lo scopo di valorizzare progetti di ricerca e sperimentazione e agevolare il trasferimento tecnologico verso piccole e medie imprese e l’obiettivo di dare nuove opportunità lavorative concrete ai giovani e ai professionisti

molisani.

E a valorizzare ancora di più questo risultato – conclude la sindaca – concorre il fatto di aver condiviso il premio con due realtà più strutturate e complesse, quali il Comune di Genova e Roma Capitale”.



La manifestazione è organizzata da PA Social, un’associazione che raggruppa enti locali, aziende pubbliche, istituti universitari e altri soggetti operanti nella Pubblica Amministrazione e della quale fa parte anche il Comune di Campobasso; prima rete a livello mondiale nel suo genere, opera nel campo della comunicazione e dell’informazione digitale, occupandosi principalmente di divulgazione, formazione, pubblicazioni e ricerche. PA Social, come specificato nello Statuto dell’associazione, ha l’obiettivo di proseguire e rafforzare il percorso di crescita di una rete nazionale della nuova comunicazione.



Il vincitore dello Smartphone d’Oro e quelli dei premi speciali tematici sono stabiliti alla fine di un percorso che passa dall’esame e dal voto di una giuria popolare e di una giuria scientifica di esperti.