Agostino Caputo nuovo Presidente del Comitato Regionale della FIDAL Molise

Agostino Caputo è il nuovo Presidente del Comitato Regionale della FIDAL Molise e subentra a Dino Mucci che ha guidato il Comitato regionale negli ultimi otto anni.

Il Presidente della NAI è stato eletto – questa mattina nell’assemblea tenutasi presso la sala riunioni di Sport&Salute Molise – con ben 237 voti e 78 schede bianche. Con lui faranno parte del consiglio regionale Roberto Di Giacomo, Antonio Izzi, Umberto Di Ciò e Roberto Manes. A ricoprire l’incarico di revisore dei conti sarà Marco Maddonni.

È la prima volta che un dirigente di una società della provincia pentra va a ricoprire il ruolo più alto in seno al comitato regionale.

“Ringrazio tutte le società che hanno approvato il mio progetto e anche chi per ora non lo ha sostenuto con la speranza che nel futuro prossimo possano condividere i nostri obiettivi” – queste le prime parole del neo presidente Caputo, che ha aggiunto un ringraziamento anche al presidente uscente Dino Mucci e al presidente onorario Mario Ialenti. Mi avete onorato di questo prestigioso incarico che onorerò con il mio impegno costante giornaliero, ascoltando tutti: le società, i tecnici, i dirigenti, gli atleti, i giudici e chiunque voglia confrontarsi in maniera costruttiva per il bene dell’atletica e la crescita del movimento”.

“Storicamente il Molise, per quanto riguarda i piazzamenti nei vari campionati, è sempre stato la Cenerentola dell’atletica nazionale, con Calabria e Basilicata, l’obiettivo è quello di superare queste due regioni che sono numericamente più importanti e soprattutto far sì che le 18 società molisane possano, se non tutte, in gran parte, fare attività a 360° quindi non solo Master, ma attività Assoluta e soprattutto Giovanile – ha continuato Caputo nel suo discorso di insediamento. Il comun denominatore per tutte le società deve essere la crescita dei nostri giovani portando quanti più ragazzi a fare atletica. Con Comitato e struttura tecnica a supportare ed agevolare le attività delle varie società”.

“I buoni pensieri portano buone parole e buone azioni” ha chiosato il neo presidente.