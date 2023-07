Aggredito un medico del Pronto soccorso all’ospedale Cardarelli, la denuncia dell’OMCEO

Aggredito un medico del Pronto soccorso all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Il fatto

è avvenuto la notte tra il 17 e il 18 luglio scorsi. Vittima ancora una volta un dirigente medico

in servizio. Più volte l’OMCeO di Campobasso ha riportato casi di aggressione a medici da

parte di pazienti denunciando una situazione non più sostenibile. Fenomeno gravissimo

che questa volta ha colpito il Molise.

Il fatto.

E’ quasi mezzanotte, al Pronto soccorso di contrada Tappino ci sono molti casi in attesa di

triage. Il medico, dentro, sta seguendo tre situazioni a rischio: un codice arancione per

problemi respiratori e ipotensione, una sospetta ischemia cerebrale e uno shock settico. Sta

disponendo il da farsi al personale quando una donna, che si infila dentro senza

autorizzazione, gli si avvicina e gli chiede una Tac alla gamba per una presunta infezione da

tatuaggio, diagnosi autonoma.

Il medico la invita ovviamente ad uscire ricordandole di rispettare le regole del triage e lei lo

fa, cominciando però ad inveire contro di lui con insulti pesanti. Lui riprende il suo lavoro ma

poco dopo viene interrotto di nuovo dalla stessa donna, accompagnata da un uomo:

insieme lo bloccano nella sua stanza, offendendo e minacciando ancora. In particolare

minacciano ritorsioni su di lui e sulla sua famiglia se non viene prescritta subito la Tac.

Al diniego del medico l’aggressione si fa più violenta: lei minaccia di chiamare anche il figlio

per farlo picchiare. A quel punto il medico, che non riesce ad uscire dalla stanza, comincia ad

alzare la voce per richiamare l’attenzione del personale in turno, intimando ai due di uscire.

Le infermiere chiamano immediatamente la Polizia e i colleghi maschi presenti in turno. La

situazione peggiora perché li raggiunge un terzo uomo che inizia, anche lui, a minacciare

pesantemente.

“Dopo avermi apostrofato con epiteti volgari – ha raccontato la vittima dell’aggressione –

affermava che si sarebbe informato di dove abitavo per venire a prendermi e ad

ammazzarmi e fare del male a mia moglie e ai miei figli. Nel fare queste affermazioni era

incitato dalla donna che continuava ad offendermi con le stesse parole…”.

E qui tutto degenera, perché l’ultimo ospite solleva il suo cellulare per scagliarlo contro il

medico, ma il suo gesto viene bloccato da un collega e da un infermiere sopraggiunti.

Accorrono altri sanitari e i tre, mentre la donna continua a chiedere ai suoi di portare a

termine la missione punitiva, si allontanano tra minacce ed ingiurie a tutto il personale.

La questione finisce quindi nelle mani della Polizia che arriva sul posto. Il medico aggredito

prova a riprendere l’attività ma viene colto da un malore e sottoposto a controlli immediati a

causa di sue patologie pregresse. L’allarme rientra alle prime ore del mattino, dopo tutte le

deposizioni del caso e una prognosi per fortuna lieve a carico del dottore.

Le dichiarazioni dell’Ordine.

“Solo qualche giorno è intercorso dall’ultima aggressione e ci troviamo di fronte ad un

caso drammatico che riguarda questa volta il nostro Cardarelli – afferma Paola Di

Rocco, consigliera OMCeO Campobasso e dirigente medico presso il pronto soccorso

Purtroppo la frequenza di queste aggressioni è sempre più preoccupante e non

possiamo far altro che ripetere in modo netto ed allarmato il nostro appello alle

istituzioni: fateci lavorare tranquilli, tutelate la nostra salute e metterete al sicuro quella

di tutti i cittadini! Siamo vicini al medico vittima di questo gesto sconsiderato ed

inaccettabile, a lui e a tutto il personale del pronto soccorso costretto a vivere simili

situazioni in un luogo che dovrebbe calmare le persone e non spaventarle. Esprimiamo

nuovamente tutto il nostro disappunto verso comportamenti spregevoli, vere e proprie

aggressioni nei confronti di chi mette le proprie competenze a servizio dell’utenza e

merita il dovuto rispetto, non certo minacce e ingiurie. Continueremo a vigilare e a fare le

nostre pressioni affinché aumentino sicurezza e protezione all’interno dei nostri posti di

lavoro”.

“Adesso basta: vanno applicate le leggi vigenti e perseguiti, d’ufficio, i responsabili di

questi esecrabili episodi – ha concluso il presidente OMCeO Campobasso Pino De

Gregorio – Sono un’enormità e una vergogna le oltre 400 aggressioni al personale

sanitario nei primi tre mesi 2023, aggressioni contro chi dedica la vita a prendersi cura

del prossimo e per questo ancora più odiose”.