Affidiamoci in Molise, a Campobasso giornata tematica sui diritti dell’infanzia

Affidamento dei minori, accoglienza in famiglia, norme e regole di un settore delicato, che

ruota attorno alle persone più fragili e maggiormente bisognose di attenzioni.

Si parlerà di questo e in particolare del trend in Molise nella giornata tematica in programma

venerdì primo dicembre a Campobasso, nella sede del CSV Molise, in contrada Colle delle

Api dalle ore 10.

L’iniziativa dal titolo ‘AffidiamocinMolise’ è stata organizzata dall’AMFA, Associazione Molisana

Famiglie Affidatarie e Adottive, in collaborazione con il Centro Studi e Formazione Progetto

Famiglia col patrocinio del CSV Molise e dell’Ordine degli assistenti sociali e del Coordinamento

CARE. L’appuntamento, realizzato nell’ambito del progetto ‘Resilience network’ finanziato dal

fondo solidarietà della Banca d’Italia, è rivolto principalmente ai professionisti che operano nel

campo della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza.

Si tratterà, infatti, di un seminario formativo che, oltre a delineare il quadro della situazione attuale, avrà l’obiettivo di creare un confronto sul rilancio dell’affidamento e dell’accoglienza familiare.

Durante la giornata saranno resi noti i dati emersi dalla mappatura dei minorenni ospiti di

comunità residenziali e da qui potranno emergere nuove proposte per migliorare e incrementare l’affidamento dei minori.

I temi della giornata saranno introdotti da Giuliana De Castro, presidente AMFA, e Angela

Perrella, presidente dell’Ordine degli assistenti sociali del Molise, dopodiché spazio ai saluti

istituzionali dell’assessore regionale Gianluca Cefaratti.

Il professor Marco Giordano, docente universitario di Servizio Sociale, aprirà la serie degli

interventi illustrando l’esito de monitoraggio relativo al bisogno di accoglienza in Molise, quindi

l’assistente sociale e referente del Coordinamento CARE Patrizia Salentino evidenzierà

l’importanza del valore della rete nell’affidamento familiare e il ruolo delle associazioni.

Successivamente la psicologa e psicoterapeuta Giovanna De Palma relazionerà sui benefici

psico-emotivi di bambini e adolescenti accolti in famiglia.

La giornata si concluderà alle ore 13, al termine di un dibattito aperto a tutti i partecipanti.