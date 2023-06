“Abbiamo una cosa in comune siamo tutti diversi”, seminario proposto da Cucito ad arte per voi

Il giorno 23 giugno alle ore 16 presso il centro di Cucito ad arte per voi in via Mazzini 172, si terrà un seminario organizzato dalle ragazze che stanno partecipando ai laboratori del progetto ideato dall’associazione Liberaluna e finanziato dal bilancio partecipativo promosso dal comune di Campobasso e votato dalla cittadinanza.



Le ragazze hanno scelto come tematica l’osservazione dei modelli culturali che hanno rappresentato fino ad oggi le generazioni passate e presenti. I saluti sono affidati alla vice sindaca di Campobasso Paola Felice e all’assessore al bilancio Giuseppina Panichella e gli interventi saranno moderati dalla coordinatrice del progetto, La Selva Maria Grazia.



L’evento a partire dalla realizzazione della locandina a cura di Anna Giarrusso fino ad arrivare alla chiusura con un video realizzato da Veronica di Marco sarà articolato dagli interventi di Emanuela di Paolo, Leydi Santoro Manocchio, Veronica di Marco, Alisia Farinari e Alessandra Festa.



Parteciperanno inoltre le donne che collaborano al progetto e che da gennaio ad oggi hanno avuto uno scambio costante con le professioniste e le artigiane che hanno messo a disposizione le proprie competenze per una crescita comune in un percorso di apprendimento e confronto. Liberaluna con questo progetto e con questo seminario vuole portare alla luce la politica del fare per rendere tangibile il lavoro dei ragazzi che hanno avuto la costanza di partecipare attivamente a tutte le idee proposte.