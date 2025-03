A Vinchiaturo nasce la Comunità Energetica Rinnovabile

Il Sindaco Valente: “ Un nuovo grande obiettivo del programma

amministrativo raggiunto nell’interesse collettivo”

In occasione di un’assemblea pubblica molto affollata, svoltasi presso il Comune di Vinchiaturo, è

stata costituita la CER – Comunità Energetica Rinnovabile di Vinchiaturo. Soddisfatto il Sindaco di

Vinchiaturo che, insieme all’amministrazione comunale, ha fortemente voluto perseguire questa

iniziativa: “Un nuovo grande obiettivo del programma amministrativo raggiunto nell’interesse

collettivo che mi rende particolarmente soddisfatto anche per l’ottima partecipazione dei cittadini.

“Partecipare ad una Comunità Energetica Rinnovabile consente un notevole risparmio sulla spesa

per l’energia” – continua il sindaco Valente – “ infatti l’obiettivo principale di una CER è quello di

fornire ai propri associati ed alle aree locali

in cui opera, attraverso l’autoconsumo di energia rinnovabili ..

Le CER sono un’opportunità cruciale per promuovere la sostenibilità energetica e la partecipazione

attiva dei cittadini nella transizione ecologica. Rappresentano un modello innovativo di

produzione e condivisione locale di energia da fonti rinnovabili, favorendo l’autoconsumo

collettivo e la riduzione delle emissioni di CO₂.

Ogni cittadino consumatore di energia può aderire, anche se non è produttore di energia

rinnovabile – conclude il sindaco – “ voglio anche ringraziare l’amministrazione, la struttura

comunale e la Friendly Power per il fondamentale sostegno di consulenza tecnica.

Ad oggi sono già più di 50 i cittadini che hanno aderito alla CER di Vinchiaturo, che è nata con

l’approvazione dello Statuto e dell’Atto Costitutivo nel quale sono stati indicati alla Presidenza

l’Ing. Antonio Iacampo, quale Segretario il Sig. Francesco Orlacchio e Tesoriere il Sig. Franco

Vitone. Il Comune di Vinchiaturo metterà a disposizione i propri immobili per la realizzazione degli

impianti fotovoltaici e, visto il forte interesse della cittadinanza, si prevedono molte nuove

adesioni nei prossimi giorni.