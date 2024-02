A Castelpetroso l’insediamento del nuovo arcivescovo di Campobasso-Bojano, mons. Biagio Colaianni

Il nuovo arcivescovo di Campobasso-Bojano, mons. Biagio Colaianni, si insedierà nell’Arcidiocesi metropolitana del Molise il 9 marzo 2024.

La solenne celebrazione avrà inizio alle ore 16,00 presso la Basilica minore di Castelpetroso,

dove si terrà il rito d’ingresso e possesso della guida dell’arcidiocesi.

Mons. Colaianni subentra a mons. GianCarlo Bregantini che lascia la Chiesa locale per raggiunti

limiti di età. Questo momento segnerà l’inizio del suo ministero pastorale.

Il programma nel dettaglio prevede l’accoglienza dell’arcivescovo alla porta della Basilica.

L’arcivescovo entrerà poi in Basilica e, attraversando la navata centrale, saluterà il popolo radunato.

Al termine, Monsignor Bregantini, come Amministratore Apostolico, porgerà il saluto al nuovo

Arcivescovo a nome del clero, dei laici e di tutta la Chiesa di Campobasso-Bojano. Seguiranno, in

un clima di esultanza, il saluto dell’Arcivescovo Colaianni, l’ostensione e lettura della Lettera

Apostolica, i riti dell’insediamento ufficiale e la celebrazione eucaristica. Al termine della

celebrazione eucaristica il delegato arcivescovile, Don Antonio Arienzale, consegnerà al nuovo

pastore il dono di tutta l’arcidiocesi.

Dopo la benedizione solenne, alla quale è annessa l’Indulgenza Plenaria, l’arcivescovo S. Ecc.

Mons. Biagio Colaianni si recherà all’esterno della Basilica per salutare e benedire tutto il popolo di Dio presente sul sacrato della Basilica, affidando la propria missione apostolica alla Vergine Maria Addolorata, patrona del Molise.