A Campobasso lo spettacolo delle “Fontane Luminose” (VIDEO)

Proseguono le iniziative organizzate dall’Assessorato regionale a Turismo e Cultura in occasione delle festività natalizie.

A Campobasso, in collaborazione con l’amministrazione comunale, oggi martedì 30 dicembre alle ore 18 in piazza Pepe (davanti chiesa Cattedrale) la seconda edizione de ‘I Suoni Del Molise’ con le Zampogne di Scapoli e Bojano nonché il gruppo Bufù di Casacalenda;a seguire, alle ore 19,00 in Piazza della Vittoria lo spettacolo delle ‘Fontane Luminose’ (VIDEO) ; subito dopo, lungo le vie centrali della città, l’esibizione del Gruppo Sassinfunky Streetband.

“Come lo scorso anno ripetiamo un evento strategico per la valorizzazione dell’intero Molise, con le sue tradizioni e la sua cultura”, questa la dichiarazione del Consigliere Regionale, Delegato a Turismo e Cultura Fabio Cofelice

“Le festività Natalizie tornano ad essere l’ occasione per promuovere il nostro territorio attraverso spettacoli e iniziative dal grande valore artistico, con una offerta di qualità frutto dell’impegno dell’intera macchina organizzativa.

La volontà di assessorato – ha così concluso il Consigliere Cofelice – è quella di continuare a sostenere tutti quei progetti capaci di rafforzare l’identità culturale della regione Molise e, nel contempo, promuovere il turismo”.