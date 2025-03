A Campobasso il Corso Base di Fotografia tenuto dal fotografo professionista Mauro Presutti

Si terrà a Campobasso, presso lo Spazio Sfuso, in collaborazione con il Centro per la Fotografia Vivian Maier e l’Associazione Culturale Fotografica “Sei Torri – Tommaso Brasiliano”, un Corso Base di Fotografia tenuto dal fotografo professionista Mauro Presutti.

Il corso si compone di sei lezioni teoriche settimanali e due sessioni pratiche, seguite da altri due incontri per analizzare i lavori svolti. Le lezioni teoriche si terranno ogni martedì, dalle 18:00 alle 20:00, presso lo Spazio Sfuso, mentre le lezioni pratiche avranno luogo all’aperto, durante i giorni festivi, dalle 9:00 alle 13:00. L’obiettivo del corso è far conoscere la fotografia nei suoi vari aspetti, con particolare attenzione all’utilizzo del digitale. Si parlerà della tecnica di base, delle diverse fasi del processo di ripresa, della luce naturale e artificiale e delle varie declinazioni della fotografia.

Il programma prevede una sezione teorica e una pratica. Nella sezione teorica si affronteranno i seguenti temi:

• la conoscenza dell’apparecchio fotografico

• l’otturatore, il diaframma, gli obiettivi fotografici • la luce naturale e artificiale

• l’esposizione

• la fotografia digitale

• la composizione

Nella sezione pratica i partecipanti saranno invitati a produrre in esterno, accompagnati dal docente, alcune immagini su temi assegnati. Seguiranno incontri con discussioni ed analisi sui lavori svolti.

Periodo: marzo/aprile 2025

Inizio corso: 11 marzo 2025

Docente: Mauro Presutti

Luogo: Spazio Sfuso, Piazza G. Pepe n. 42, Campobasso Scadenza

Scadenza iscrizioni: 7 marzo 2025

Il corso partirà al raggiungimento del numero minimo.

Alla fine delle lezioni verrà rilasciato un attestato di frequenza 1

Costo del corso: € 150,00 (+ costo tessere associative di € 20,00 per chi non fosse già associato)

Info e iscrizioni: 3922518132 / 3491639761

cfcvivianmaier@gmail.com / iscrizioni@acfseitorri.org

1 Con l’attestato di frequenza del corso si possono avere crediti formativi per gli studenti delle scuole secondarie di II grado. La validità dell’attestato e l’attribuzione del punteggio sono stabilite dal Consiglio di classe. Il riconoscimento dei crediti formativi viene riportato sul certificato allegato al diploma.

Mauro Presutti (Campobasso, 1962), fotografo professionista dal 1985, collabora con diverse case editrici. I suoi lavori sono stati pubblicati in settimanali e periodici nazionali ed esteri tra cui: Molise Oggi, Molise Economico, Il Bene Comune, Gente Viaggi, Bell’Italia, Jazz, Condé Nast Traveller, Nouvel Observateur Hors-Série, Jornal de Itatiba, Libération, America Oggi. Alcune realizzazioni sono state pubblicate sul saggio “Folie, mariage et mort” di Giordana Charuty, (Edizioni Seuil, Francia); “Contemporanea – Appunti per una storia delle arti visive nel Molise dal 1945 al 1992”, a cura di Massimo Bignardi (Edizioni Vitmar); “Molise GLO/CAL Identity” (Edizioni IBC); “Storia del Molise”, a cura di Gino Massullo (Donzelli Editore); “Campobasso capoluogo del Molise” (3 voll.), a cura di Renato Lalli, Norberto Lombardi, Giorgio Palmieri (Palladino Editore). Dal 1989 ha collaborato con diverse istituzioni, quali la Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico del Molise e la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici delle Marche di Urbino, svolgendo riprese fotografiche, in Molise e nelle Marche, a beni di interesse storico-artistico nell’ambito del progetto di tutela del patrimonio culturale italiano. In qualità di autore ha pubblicato i libri fotografici “Angeli & Diavoli” (Edizioni Enne, 2001); “Paesaggi, immagini per raccontare il Molise” (Palladino Editore, 2003); “Il teatro involontario” (Palladino Editore, 2003); “La Pagliara maie maie” (Edizioni Enne, 2004); “La Sagra dell’Uva a Riccia tra passato e presente” (Edizioni Enne, 2005). Ha esposto a Roma, Napoli, Bari, Benevento, Campobasso, Termoli, Viterbo, Milano, Strasburgo, New York, Itatiba (Brasile).