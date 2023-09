“A Campobasso c’è un’isola”, la campagna di comunicazione dedicata alla sensibilizzazione ambientale, ha portato risultati eccezionali presso il CCR

Il Centro comunale di Raccolta (CCR), noto anche come Isola Ecologica, di Campobasso ha compiuto passi significativi nell’ultimo anno. Oggi, i cittadini che lo visitano possono usufruire di pannelli didascalici informativi, oltre a godere dei miglioramenti estetici apportati. Questa evoluzione non solo arricchisce l’aspetto visivo ma offre anche un importante valore informativo.

Nel periodo compreso tra il 31 agosto 2022 e il 31 agosto 2023, il CCR ha registrato un aumento senza precedenti degli accessi, un segno tangibile dell’impegno della comunità nella gestione responsabile dei rifiuti e dei positivi impatti che ne derivano per l’intera città.

Il merito va ai cittadini che hanno abbracciato con entusiasmo la campagna di comunicazione estiva “A Campobasso c’è un’isola”, promossa da SEA Spa. Inoltre, l’unione con la campagna “Cartoline per l’Ambiente” ha rafforzato ulteriormente il messaggio voluto dalla Municipalizzata: far conoscere a tutti i cittadini i servizi offerti in materia di raccolta differenziata.

“Il crescente aumento degli accessi al Centro comunale di Raccolta, fiore all’occhiello della città, è stato notevole nelle ultime settimane. Il successo del CCR rappresenta una vittoria per tutti. Un servizio funzionale per i cittadini, per i quali va il mio personale ringraziamento per l’attenzione mostrata così come va il mio plauso al personale per l’ottimo lavoro svolto”, ha commentato Stefania Tomaro, Amministratore Unico di SERVIZI E AMBIENTE Spa – SEA.

Questo risultato non è solo un numero, ma testimonia l’impegno concreto per la tutela dell’ambiente e della sostenibilità della città.

“Siamo incredibilmente orgogliosi dei risultati straordinari ottenuti con il CCR di Campobasso. La nostra Isola Ecologica oramai non è più percepita come una sorta di discarica, bensì come un luogo efficiente ed accogliente, con una spiccata vocazione didattica e capace di informare e sensibilizzare l’utenza sulle modalità e sull’importanza di una corretta differenziazione dei rifiuti”, ha dichiarato Simone Cretella, Assessore all’Ambiente del Comune di Campobasso.

Campobasso sta dimostrando che può fare la differenza nella gestione responsabile dei rifiuti e nella promozione di un futuro più pulito e sostenibile per le prossime generazioni.