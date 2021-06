Vinchiaturo si colora di viola e di gentilezza

L’Amministrazione Comunale di Vinchiaturo ha partecipato con molto entusiasmo all’iniziativa della Settimana Nazionale delle Panchine Viola, inaugurando la panchina il giorno Giovedì 24 Giugno 2021 in Larghetto Dante, riqualificando un arredo urbano situato nella villetta dove è presente anche la panchina rossa simbolo della lotta alla violenza sulle donne. L’iniziativa è stata realizzata grazie alla Vice Sindaca Paiano all’Assessore Chiarizia ed al Consigliere Petosa; tutti giovani amministratori del Comune di Vinchiaturo.



Sulla panchina viola è stata scritta la frase “Sii un arcobaleno nella nuvola di qualcun altro” di Maya Angelou per ricordare che la gentilezza è un principio fondamentale della nostra vita, gentilezza intesa come rispetto per sé stessi, per gli altri e per il mondo che ci ospita. Inoltre, è stato affisso il QR code che rimanda direttamente al sito web del progetto, nel quale si possono trovare tutte le informazioni utili e interessanti a riguardo; sulla pagina web possiamo conoscere i comuni italiani che partecipano a questa

iniziativa, osservando le panchine e le attività realizzate.



Alla giornata inaugurale hanno preso parte la scuola dell’infanzia dell’IC Matese di Vinchiaturo e l’associazione degli anziani “Generazione in Cammino Insieme”, creando un momento di socialità tra grandi e piccini. Nei giorni precedenti la panchina è stata dipinta e recuperata grazie all’impegno di amministratori e cittadini che hanno collaborato alla realizzazione del progetto con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione tutta alle buone pratiche della gentilezza.



Nella giornata dell’inaugurazione è stata addobbata la panchina e ad ogni partecipante è stato consegnato un palloncino viola. Dopo la presentazione è stata spiegata la motivazione del progetto “Costruiamo Gentilezza”, quindi il colore e la frase scelti.



Successivamente tutti i bambini disposti intorno alla panchina hanno recitato una filastrocca inerente al tema della gentilezza, un momento emozionante che ha coinvolto tutti i presenti. Inoltre, ogni bambino ha realizzato una collana a forma di cuore con sopra scritto una parola che riprende le buone pratiche di gentilezza.



Infine, come gesto inaugurale alcuni bambini hanno sciolto il fiocco viola posto sulla panchina. I cittadini hanno risposto con entusiasmo e spirito di collaborazione, con l’auspicio che la gentilezza possa essere sempre più diffusa in tutta la comunità con buoni e semplici gesti quotidiani perché in fondo “la gentilezza è una catena che tiene uniti gli uomini.” Un’iniziativa che rappresenta un’opportunità per tutti i cittadini dai più grandi ai più piccoli per far conoscere l’importanza della gentilezza per accrescere il benessere delle comunità affinché diventi un’abitudine sociale diffusa.