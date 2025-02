25 febbraio 2025: la Lilt festeggerà 25 anni di impegno

Il 25 febbraio l’Associazione Provinciale di Campobasso della LILT festeggerà 25 anni di impegno, svolto con determinazione, nella battaglia contro il cancro.

E’ per la LILT Campobasso un notevole traguardo, raggiunto grazie all’aiuto di tutti, soci e volontari, che segna un punto importante nella storia dell’associazione. La LILT Campobasso, che opera sul territorio provinciale dal 2000, per la prevenzione dei tumori e per l’assistenza ai malati oncologici, ha visto nel corso di questi anni una incessante presenza sul territorio per testimoniare il valore della prevenzione come stile di vita.



Una giornata interamente dedicata ad eventi ed interventi per riassumere il passato, fare il punto sul presente e guardare al futuro.



L’evento dal titolo “Insieme da 25 anni per un futuro senza tumori” si terrà presso l’aula Adriatico dell’Unimol sede di Termoli e sarà aperto a chiunque voglia prendere parte.



L’occasione vedrà alternarsi numerosi relatori e volontari e la LILT Campobasso avrà l’onore di ospitare anche il presidente nazionale prof. Francesco Schittulli, secondo il programma che segue.



Ore 9.30 Saluti istituzionali e ringraziamenti

Ore 10.00 – Apertura dei lavori: Dott. Mario Pietracupa Coordinatore LILT Molise Dr.ssa Carmela Franchella Presidente LILT Campobasso



Prof. Francesco Schittulli – Presidente Nazionale Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

Ore 10:30 – Conferenza di apertura: “25 anni di impegno nella prevenzione oncologica” Dr. Giovanni Fabrizio – Presidente onorario LILT CB e fondatore associazione

10:50 – Luoghi di Prevenzione Molise: uno spazio giovani – Dott.ssa Pierangela Antonecchia – Dott.ssa Lisa Travaglini (operatori LILT CB – Gruppo scuola)



L’esperienza di “Guadagnare salute con la LILT” raccontata dai ragazzi



Il coinvolgimento attivo e ruolo degli studenti di medicina SISM – Segretariato Italiano Studenti in Medicina e MMS

Ore 12:20 – Testimonianze – Dott.ssa Mariarosaria Pacentra – Consigliera LILT CB Racconti di pazienti e volontari LILT.

Ore 13:00 – Pausa pranzo

Buffet salutare organizzato con il tema “Cibo e Prevenzione”.

POMERIGGIO WORSHOP E DIBATTITI

Ore 15.00 Moderano: Dott.ssa Domenica D’Addario – Dirigente medico D.H. Oncologico

Ospedale Termoli – Dott. Francesco Carrozza – Oncologo, consigliere LILT CB

Dott.ssa Eleonora Iorio – Dietista LILT CB

“Alimentazione sana: il primo passo per prevenire i tumori”

Dott.ssa Rita Merla – Dirigente Medico Radiologia Ospedale di Campobasso

“L’importanza della diagnosi precoce”.

Dr. Giovanni Della Valle / Dott. Gianluca Coppola – Brest Unit del Molise

Gestione della Paziente con Neoplasia Mammaria: Dalla Diagnosi al Trattamento”

Dott.ssa Marianna D’Aulerio – psicoterapeuta LILT CB

“Gestire le emozioni durante la malattia: supporto psicologico per pazienti e familiari”.

Ore 16.00 – Tavola rotonda: “Il futuro della prevenzione oncologica nel Molise”

Modera Dott.ssa Barbara Fusco – Responsabile comunicazione LILT CB)

Relatori:

Prof. dr. Giovanni Villone – Dipartimento Medicina e scienze della salute “Vincenzo Tiberio”-

UNIMOL

Dott. Franco Calista – Dirigente medico Oncologia Ospedale Campobasso

Dott.ssa Patrizia Farina – Dirigente medico DH oncologia Ospedale Termoli

Dott. Francesco Palumbo – Coordinatore comitato scientifico della LILT CB

Dott. Mattia Scipioni – Psicologo – Consulente LILT CB

Ore 18:00 – Spettacolo culturale

Performance teatrale.

Presenta dr.ssa Claudia Spina – Psico-oncologa LILT CB

Barbara Petti – Attrice

Daria Tanno – Cantante musicista

Ore 18.30 – Saluti finali e taglio della torta