22 novembre, Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole. Da due anni nessun incontro per l’Osservatorio nazionale sull’edilizia scolastica

Già 24, da settembre ad oggi, i crolli ed episodi di genere che mostrano lo stato di insicurezza delle nostre scuole. Oltre la media di circa 7 al mese registrati nell’anno scolastico scorso, quando Cittadinanzattiva ne aveva censiti 61 in nove mesi.

Una emergenza che non accenna a placarsi e per la quale occorre individuare azioni prioritarie per affrontarla, in sinergia con le organizzazioni di cittadini, le famiglie e gli studenti impegnati sul tema. A chiederlo Cittadinanzattiva a pochi giorni dalla Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole alla quale aderiscono circa 10.000 scuole. Un evento nazionale sarà promosso da Cittadinanzattiva a Ostia – presso i Licei Labriola e Anco Marzio. Il programma.

“Ad oggi non risultano iniziative promosse dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per il 22 novembre, una “dimenticanza” non di scarso rilievo, perché a prevederle è la stessa legge che istituisce la Giornata. Anche per questo, chiediamo al Ministro Valditara di convocare al più presto l’Osservatorio nazionale sulla edilizia scolastica che non si riunisce da due anni, affinché eserciti pienamente le sue funzioni istituzionali in materia di indirizzo e coordinamento nell’edilizia scolastica sia in relazione al PNRR che nella programmazione triennale ordinaria degli interventi oltre che nella diffusione della cultura della sicurezza.”, dichiara Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale Scuola di Cittadinanzattiva che aggiunge: “Tutto questo ci preoccupa soprattutto alla luce della mancanza in Legge di Bilancio di risorse aggiuntive per l’edilizia scolastica con particolare riguardo alle indagini diagnostiche di soffitti e solai con i relativi interventi – se non quelle previste per un Fondo per il finanziamento di un “programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici”, pari a 45 mln nel 2024, 60 mln per ciascuno degli anni 2025-26-27-28”.

La Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole è stata promossa dal 2003 da Cittadinanzattiva e poi istituzionalizzata dalla legge 107/2015 e fissata per il 22 novembre di ogni anno con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Martedì 21 novembre, Cittadinanzattiva, in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile, promuove un evento nazionale che si terrà a Ostia – presso i Licei Labriola e Anco Marzio – nel corso del quale si affronterà il tema del rischio sismico, del rischio alluvione, del Piano Comunale di emergenza e al quale si aggiungerà un momento di condivisione dove gli studenti potranno compilare anonimamente apposite cartoline individuando il destinatario e specificando una richiesta, evidenziando una criticità sia in relazione al proprio territorio che allo stato delle proprie scuole. A partire da lunedì 20 novembre, le scuole che aderiscono alla Giornata potranno scaricare dal sito web www.cittadinanzattiva.it, tutti i materiali in particolare: una versione aggiornata della SmartBox sulla sicurezza a scuola, sul rischio sismico e alluvione e sul piano comunale per la gestione delle emergenze a scuole, nonché tre podcast su rischio sismico, alluvione e cambiamento climatico.

A seguire un elenco sintetico degli episodi verificatisi da settembre ad oggi, la descrizione completa è disponibile a questo link.

15 novembre – Milano. Crolla parte del soffitto nella scuola elementare di via Scrosati – IC Cardarelli Massaua. 15 novembre, Assemini (CA). Cade intonaco nella scuola di Via Cipro 9 novembre, Alghero (SS). Crolla soffitto, chiude il Liceo Scientifico di Alghero. 8 novembre, Roma. Finestra cade sui banchi, Istituto Rossellini. 7 novembre, Roma. Due finestre cadono a terra, Liceo Ripetta. 5 novembre, Legnano (MI). Piove e crolla il controsoffitto al Liceo Galilei. 2 novembre, Casacalenda (CB). Il tetto di legno della palestra dell’IC Di Lalla crolla per il forte vento. 2 novembre, Torino. Pezzo di lamiera si stacca dal tetto e cade giù al Liceo Scientifico Majorana. 26 ottobre, Cagliari. Nuovo crollo nell’università per il distacco di alcuni pannelli del controsoffitto. 26 ottobre, Aosta. Crollo nella palestra della scuola Saint-Roch. 25 ottobre, Macomer (NU). Un grosso pezzo di cornicione in cemento si è staccato dallo storico edificio della scuola elementare. 25 ottobre, San Giuliano Milanese (MI). Crolla il soffitto di un’aula nel Liceo Primo Levi. 24 ottobre, Castel Bolognese (RA). Cade un pezzo di intonaco nella scuola Bassi. 21 ottobre, Trentola Ducenta (CE). Crolla una porzione della scala di palazzo Marchesale che ospita provvisoriamente gli studenti della inagibile scuola di Via Rossini. 20 ottobre, Napoli. Cadono calcinacci in aula al Liceo Tito Lucrezio Caro. 20 ottobre, Farro Soligo (TV). Cadono calcinacci dal soffitto della scuola media Zanella. 19 ottobre, Cagliari. Cade una porta del bagno alla scuola dell’infanzia Satta Spano De Amicis. 19 ottobre, Treviso. Cade la staccionata del giardino della scuola. 19 ottobre, Modena. Infiltrazioni e crollo dell’intonaco, chiuse le scuole Don Milani. 14 ottobre, Matera. Pericolo crolli, chiusa scuola dell’infanzia Augusta pezzi. 10 ottobre, Verona. Crollo del controsoffitto del Liceo Montanari. 25 settembre, Milano. Crollo del controsoffitto nella scuola elementare di piazza S. Maria Nascente. 15 settembre, Milano. Scoppio di una caldaia nella scuola primaria di via degli Anemoni. 14. settembre, Valdarno (AR). Crolla il soffitto, chiusa la scuola dell’IP Marconi.