171° Anniversario della Fondazione della Polizia: Gli encomi consegnati

Le celebrazioni per il 171° Anniversario della Fondazione della Polizia hanno avuto luogo questa mattina a Campobasso. Alle ore 9.00, presso la lapide dedicata alla memoria della Guardia di

Pubblica Sicurezza Giulio RIVERA, Medaglia d’oro al Valor Civile, ubicata all’ingresso della

locale Scuola Allievi Agenti, ha avuto luogo la cerimonia di deposizione di una corona per onorare i Caduti della Polizia di Stato, alla presenza del Prefetto della provincia di Campobasso.

Sempre in mattinata, in piazza Gabriele Pepe, si sono svolte alcune iniziative dei Reparti Speciali della Polizia di Stato, in una cornice di moto ed autovetture di servizio.



La cerimonia celebrativa si è tenuta presso l’Aula Magna d’Ateneo dell’Università degli Studi del

Molise, con la partecipazione di Autorità civili, religiose e militari. Dopo la lettura dei messaggi

augurali del Presidente della Repubblica, del Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia –

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, il Questore di Campobasso ha illustrato i principali

risultati conseguiti in questa provincia dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato.



Come di consueto, la ricorrenza è stata anche l’occasione per consegnare alcune ricompense al

personale distintosi per particolari meriti di servizio:

1) Ispettore della Polizia di Stato BAGNATO Alessandro: Encomio solenne

2) Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato SANTELLA Fabrizio: Encomio solenne

3) Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato COLELLA Francesco: Encomio solenne

Motivazione: “Evidenziando elevate capacità professionali e non comune intuito investigativo,

espletavano un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di deferire all’Autorità giudiziaria

venticinque persone, di cui sette sottoposte a misure cautelari, tutte responsabili, a vario titolo, del

reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Campobasso, 29.07.2019”

4) Vice Sovrintendente della Polizia di Stato SANTANELLI Luigi: Encomio

Motivazione: “Evidenziando spiccate capacità professionali ed operative, espletava un’attività di

polizia giudiziaria che consentiva di deferire all’Autorità giudiziaria venticinque persone, di cui sette

sottoposte a misure cautelari, tutte responsabili, a vario titolo, del reato di spaccio di sostanze

stupefacenti.

Campobasso, 29.07.2019”

5) Ass. Capo Coordinatore della Polizia di Stato GENOVESE Fabio: Encomio

Motivazione: “Evidenziando spiccate qualità professionali ed operative, espletava una complessa

attività di polizia giudiziaria che consentiva di disarticolare un’organizzazione criminale

transnazionale dedita alle frodi online ed al riciclaggio dei proventi illeciti, connessi alla ‘ndrangheta

con radici in Italia e Romania.

Milano, 31.05.2018”

6) Ass. Capo della Polizia di Stato PIEDIMONTE Domenico: Encomio

Motivazione: “Evidenziando spiccate capacità professionali, ed impegno, procedeva al primo soccorso

di un giovane colto da malore

Termoli (CB), 18 febbraio 2018”

7) Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato DI PASQUALE Nicola: Lode

8) Vice Ispettore della Polizia di Stato TIRRO Mario: Lode

9) Vice Ispettore della Polizia di Stato SALVATORE Antonella: Lode

Motivazione: “Evidenziando capacità professionali, conducevano un’operazione di polizia giudiziaria,

che si concludeva con la denuncia e l’allontanamento dal territorio nazionale di alcuni cittadini

somali, responsabili di terrorismo islamico.

Campobasso, 17.06.2018”

10) Ispettore della Polizia di Stato GRIECO Michele : Lode

11) Assistente Tecnico della Polizia di Stato AMORE Danilo : Lode

Motivazione: “Evidenziando capacità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che si

concludeva con l’individuazione e la denuncia, in stato di libertà, di un soggetto responsabile del reato

di rapina ad un esercizio pubblico.

Termoli (CB), 21.02.2018”

12) Vice Sovrintendente della Polizia di Stato GAETA Renato: Lode

Motivazione: “Evidenziando qualità professionali, si distingueva in un intervento di polizia giudiziaria,

che consentiva la neutralizzazione di un soggetto che dava in escandescenza all’interno della propria

abitazione, esplodendo colpi di arma da fuoco ed, in ultimo, tentava il suicidio.

Vasto (CH), 30.06.2018”

13) Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato FANELLI Salvatore: Lode

14) Assistente Capo della Polizia di Stato GUGLIELMI Luciano Antonio: Lode

Motivazione: “Evidenziando capacità professionali ed impegno, espletavano un intervento di polizia

giudiziaria, che si concludeva con l’arresto di un pregiudicato resosi responsabile di violenza,

resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Isernia, 20.12.2018”

15) Sovrintendente della Polizia di Stato SULMONA Alfredo: Lode

16) Vice Sovrintendente della Polizia di Stato LATTANZIO Antonello: Lode

17) Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato COLELLA Francesco: Lode

Motivazione: “Evidenziando qualità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che si

concludeva con l’arresto di un soggetto responsabile del reato di rapina in danno di una farmacista.

Campobasso, 13.05.2018”

18) Ispettore della Polizia di Stato DI MARIO Clemente: Lode

Motivazione: “Evidenziando capacità professionali, espletava un’attività di polizia giudiziaria, che si

concludeva con la denuncia a piede libero di un individuo, responsabile di reati di pornografia minorile

e detenzione di immagini pedopornografiche.

Campobasso, 10.11.2017”

19) Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato CORNACCHIONE Domenico: Lode

Motivazione: “Evidenziando capacità professionali, portava a termine un intervento di polizia

giudiziaria procedendo all’arresto di due soggetti per i reati di violenza e resistenza a pubblico

ufficiale.

Castelpetroso (IS), 18 gennaio 2018”