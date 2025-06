111° Consiglio Nazionale ANSMeS a Campobasso: convegni e promozione del territorio

L’attività fisico-sportiva è ormai divenuta sinonimo di salute e benessere grazie ad una sempre maggiore

capillarizzazione nella società contemporanea. La ricerca scientifica certifica, giorno dopo giorno, sempre più

questa tesi, valida per tutte le fasce di età, mutando il concetto di “salute” intesa come “stato di completo

benessere fisico, psichico e sociale” in una visione più complessa e dinamica in linea con un approccio bio-

psico-sociale. La “salute”, nel mondo moderno, non ha più il significato esclusivo di “assenza di malattia” ma

coinvolge molteplici aspetti del benessere individuale e collettivo: il patrimonio genetico, l’ambiente sociale,

l’ambiente fisico, prevenzione e stili di vita.

Avere uno stile di vita sano significa, oggi, adottare abitudini che favoriscano il benessere fisico, mentale ed

emotivo, consentendo al corpo di funzionare al meglio e di affrontare le sfide quotidiane sempre più

complesse.

Questo il focus del convegno organizzato dal Comitato Regionale dell’Associazione Nazionale Stelle, Palme e

Collari d’Oro al Merito del Coni e del Cip, svoltosi sabato mattina nell’aula consiliare di Palazzo San Giorgio a

Campobasso, nell’ambito della tre giorni allestita in occasione del 111° Consiglio Nazionale svoltosi per la

prima volta proprio nel capoluogo molisano.

A fare gli onori di casa alla presenza del Presidente nazionale ANSMeS Francesco Conforti e dei consiglieri

nazionali provenienti da varie regioni d’Italia e del vicesindaco della città di Campobasso Giose Trivisonno, i

vertici del Comitato molisano: il Presidente Michele Falcione, il vicepresidente nazionale Franco Palladino, il

Presidente provinciale Igino Tomasso e il vicepresidente provinciale Giuseppe D’Elia i quali, dopo i rispettivi

interventi istituzionali e i saluti di illustri ospiti presenti hanno lasciato la parola ai relatori che hanno trattato

l’argomento dal punto di vista scientifico. Il dottor Fabio D’Amico (Dirigente medico Cardiologia dell’ospedale

Cardarelli); la dottoressa Marialaura Bonaccio (ricercatrice in Epidemiologia della Nutrizione presso l’Irccs

Neuromed di Pozzilli); il dottor Cosimo Dentizzi (Geriatra e Direttore Sanitario R.S.A. “Don Carlo Pistilli”).



Al termine dei lavori i membri del consiglio ANSMeS hanno potuto ammirare alcuni importanti luoghi

dell’hinterland campobassano grazie al giro turistico “Romanic@mente in cammino” alla scoperta di

suggestive testimonianze storico-architettoniche del territorio.

Ieri mattina, infine, a conclusione dei lavori strettamente legati all’attività del Consiglio, tutti insieme

hanno potuto ammirare la sfilata dei “Misteri” del Corpus Domini dalla postazione privilegiata di Palazzo San

Giorgio, ospiti dell’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Marialuisa Forte.