Vincita importante in Molise grazie al 10eLotto. Come riporta Agipronews, il concorso di martedì 17 ottobre ha visto un fortunato giocatore di Campobasso portare a casa 80mila euro grazie a un 8 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per più di 27 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di circa 3 miliardi di euro dall’inizio del 2023.