Informamolise
ATTUALITA'
‘Educare in Comune – Spazi cognitivi naturalistici – Linea C’, presentato...
Ott 15, 2025
È stato presentato, a Palazzo Vitale, il Progetto per il contrasto alla povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali ed educative di persone...
Atom Earth Mother – Edizione Molise. Un viaggio fotografico tra riti,...
Ott 15, 2025
Agnone insignito del titolo di “Città del Folklore 2025” dalla Federazione...
Ott 15, 2025
“La Famiglia al Centro”, un grande evento culturale a Campobasso
Ott 15, 2025
Sanità e Enti Locali, Corbo: “La UIL FPL chiede un cambio...
Ott 15, 2025
Eucarestia e Sinodalità: il Cardinale Marcello Semeraro all’apertura del nuovo anno...
Ott 15, 2025
Il Centro Destra al Comune di Campobasso si riunisce e traccia...
Ott 15, 2025
Allargamento Giunta, Notarangelo: “Siamo su Scherzi a Parte? Attendiamo la smentita...
Ott 15, 2025
Gigafactory di Termoli, Gravina (M5S): “Ennesimo rinvio da parte di Stellantis....
Ott 15, 2025
POLITICA
Problematiche della sanità molisana/Esponenti di tre Comitati auditi in Regione
Ott 14, 2025
Sanità pubblica al collasso: servono interventi strutturali nella prossima Legge di...
Ott 13, 2025
Elezioni Consorzio di Bonifica di Venafro, la Giunta regionale riferisca sulla...
Ott 13, 2025
Regione Molise: Stanziati 20,5 milioni per viabilità provinciale e valorizzazione culturale
Ott 12, 2025
ECONOMIA
Lo Statuto dei lavoratori al vaglio della Corte Costituzionale
Ott 15, 2025
La battaglia, oggi e sempre, per la dignità del Lavoro
Ott 14, 2025
“Dilexi te”. Non si abbassi la guardia sulla povertà
Ott 13, 2025
A pagare per tutti sono lavoratori e pensionati
Ott 12, 2025
SPETTACOLO E CULTURA
SEPIVERSO, il giorno dell’esplorazione della Sepino Romana nel metaverso è arrivato
Ott 15, 2025
Al via la prenotazione all’abbonamento per la nuova programmazione del teatro...
Ott 14, 2025
Imparare il mestiere alla 282° Fiera d’Ottobre di Larino
Ott 12, 2025
Petrella Tifernina/Storica Fiera di Ottobre e 10° edizione dell’Oktoberfest alla petrellese, con...
Ott 12, 2025
SPORT
Il 19 ottobre a Castel del Giudice il giornalista Luca Serafini...
Ott 15, 2025
Parabadminton, trionfo in Molise: grande successo per il Raduno Nazionale e...
Ott 14, 2025
Under 19/Italia – Scozia 1-0
Ott 14, 2025
Emanuele Schillace campione italiano con la scuderia campobassana CMS Racing. “Una...
Ott 10, 2025
ANGOLI DEL MOLISE
Terminus Visione/ La processione in mare per San Basso (VIDEO)
Ago 3, 2023
Festa del Grano in onore di Sant’Anna a Jelsi 2023 ...
Lug 26, 2023
Terminus Visione/Il volo dell’Angelo a Vastogirardi (VIDEO)
Lug 3, 2023
Campobasso/Processione del Corpus Domini – Sfilata degli ingegni del Di Zinno...
Giu 16, 2023
Campobasso
Grim: riduzione flusso idrico a Campobasso/La sindaca Forte chiede chiarimenti
Ott 14, 2025
Coppia intossicata nel panificio abruzzese, oggi secondo trattamento in Camera Iperbarica a Larino
Ott 14, 2025
Coppia intossicata nel panificio abruzzese, oggi secondo trattamento in Camera Iperbarica a Larino
Ott 14, 2025
Alla marcia Perugia – Assisi presente anche una delegazione molisana
Ott 13, 2025
Arrestato 42enne, nonostante il divieto di avvicinamento alla ex convivente fa irruzione di notte...
Ott 13, 2025
Isernia
L’8^ Festa della Mela si conferma volano di innovazione e circolarità
Ott 14, 2025
Il professor Francesco Fornai del Neuromed intervistato dal National Geographic sul potenziale del litio...
Ott 14, 2025
La Campana del Giubileo 2025, evento presso il Museo Storico della Campana Marinelli
Ott 14, 2025
Continua la collaborazione tra la Fondazione Neuromed e l’Associazione Il Cactus per sostenere missioni...
Ott 12, 2025
8^Festa della Mela di Castel del Giudice, il programma completo
Ott 10, 2025
Termoli
Giornata del Contemporaneo – Termoli e Casacalenda insieme per l’arte e la comunità
Ott 8, 2025
Termoli/Siglato accordo tra l’Ente Parco Nazionale del Gargano e la Guardia di Finanza
Ott 8, 2025
Rischia di naufragare con la barca a vela. Salvati dai piloti della GdF Termoli...
Ott 8, 2025
Acea Molise – Termoli : sospensione idrica nella notte tra 7 e 8 ottobre,...
Ott 7, 2025
LILT/Grande successo per la Pigiama Run a Termoli
Ott 3, 2025
Editoriali
Campobasso/ Comune, tra corsi e…’ricorsi’
Ago 11, 2024
Regione/ Il Sottosegretario, la Gigafactory e l’economia crollata
Ago 6, 2024
Politica/ Tutti fermi, siamo molisani
Lug 27, 2024
